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Cizre Belediyesi Dicle Nehrinde taş tahkimatı çalışması başlattı

Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesi Dicle Nehri üzerinde taş tahkimatı çalışması başlattı.

Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi Dicle Nehri üzerinde taş tahkimatı çalışması başlattı.


Dicle Nehrinden pompalarla arıtma tesisine aktarılan suyun nehrin debi durumundan etkilenmemesi, debinin azaldığı dönemlerde vatandaşlara kesintisiz su sağlanabilmesi amacıyla Cizre Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri nehirde taş tahkimatı çalışması başlattı.


Dicle Nehrindeki su seviyesinde azalma olması durumunda taş tahkimatı çalışması sonucunda oluşacak set ile su seviyesinde azalmadan kaynaklı problemin önüne geçileceği kaydedildi. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte daha önce yaz aylarında arıtma tesisinde yaşanan su azalma probleminin çözüme kavuşacağı ifade edildi.

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