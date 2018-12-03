Cizre Belediyesi Erkek Voleybol Takımı başarıdan başarıya koşuyor

Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi Erkek Voleybol Takımı elde ettiği başarılarla başarıdan başarıya koşuyor.

Sportif faaliyetlere ve gençlerin sportif Faaliyetlerde başarılı olmasına büyük bir destek veren Cizre Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, belediye bünyesinde kurulan Erkek voleybol takımının elde ettiği başarılardan dolayı büyük bir mutluluk yaşadı. Cizre Belediyesi Erkek voleybol takımı konuk ettiği Hakkari Sportif Faaliyetler Voleybol Takımını Setlerde 3-1 yenerek 3 puanı almayı başardı.

2. Lig 7.Grupta mücadele eden Cizre Belediyesi erkek Voleybol takımı ile Hakkari Sportif Faaliyetler Voleybol Takımı arasında oynanan maçta ev sahibi Cizre Belediyesi konuk takımı setlerde 3-1 yenerek namağlup serisini devam ettirdi. Müsabaka sonunda Erkek Voleybol Takımı oyuncularını tek tek kutlayan Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, kalan müsabakalar için sporculara başarılar diledi.