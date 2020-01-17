Cizre Belediyesi erkek voleybol takımı galibiyetlere devam ediyor

Lig B Grubu'nda mücadele eden Cizre Belediyesi erkek voleybol takımı deplasmanda karşılaştığı Ordu Akkuş erkek voleybol takımını 3-2'lik setlerle yendi.

2014 yılında zor şartlar altında kurulan ve kurulduğu günden bu yana hedefine yürümeye başlayan Cizre Belediyesi erkek voleybol takımı ligde oynadığı son 11 maçta 9 galibiyet alarak 22 puanla ikinci sıradaki yerini korumaya devam ediyor. Ordu Akkuş erkek voleybol takımını deplasmanda 3-2 yenmenin sevinci ve mutluluğunu yaşadığını ifade eden Cizre Belediyesi erkek voleybol takımı baş antrenörü Cenk Yılmaz, sezon başından bu yana çıktıkları her maçı kazanmayı hedeflediklerini belirterek "Birbirimize destek çıkarak oynadık. Bu destek ve kenetlenme sayesinde oynadığımız son 11 müsabakadan 9 galibiyet alarak gurupta 2. sırada bulunuyoruz. Amacımız ve hedefimiz süper lige çıkarak hem ilçemizin adını Türkiye'ye altın harflerle yazdırmak hem de futboldan sonra Voleybol'un güzel bir spor dalı olduğunu bölge insanına anlatmaktır" dedi.

Son iki yılda elde ettikleri tecrübeleri bugün güzel sonuçlarla süslediklerini ifade eden Yılmaz, "Oynadığımız maçlarda halkımızın ve taraftarımızın desteğini büyük ölçüde hissediyoruz. Bize verilen desteğin farkında olarak bizlerde elimizden gelen bütün çabayı göstermeye ve bu güveni boşa çıkarmamaya çalışıyoruz. Bu anlamda iç sahada oynadığımız müsabakalarda bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Davut Sinanoğlu başta olmak üzere, vefalı taraftarlarımıza ve bölge halkına vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ediyorum" dedi.