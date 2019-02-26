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Cizre Belediyesi kentin çehresini değiştirmeye devam ediyor

Kayyum atanan Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesi’nce yapılan çalışmalarla kentin çehresini değiştirmeye devam ediyor.

Kayyum atanan Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi'nce yapılan çalışmalarla kentin çehresini değiştirmeye devam ediyor.


Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan ilçede yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Belediye tarafından yapılan Mem-u Zin Bulvarı girişi, selfi Cizre çalışması ve Bilim Merkezi planetaryum çalışmalarını inceleyen Kaymakam Arıcan, yetkililerden bilgi aldı. Kaymakam Arıcan, daha güzel bir Cizre için çalışmaların devam ettiğini, yeni projeleri hayata geçireceklerini dile getirdi.

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