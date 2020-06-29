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Cizre Belediyesi Kur'an kurslarını dezenfekte etti

Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesi Kur’an kurslarını dezenfekte ederek, öğrencilerin kullanımına hazır hale getirdi.

Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi Kur'an kurslarını dezenfekte ederek, öğrencilerin kullanımına hazır hale getirdi.


Korona virüs salgını nedeniyle uzun süredir eğitime kapalı olan, önümüzdeki günlerde belli şartlarda ve yüzde 30 kapasite ile eğitime başlayacak olan Kur'an kursları Cizre Belediyesi tarafından dezenfekte edildi. Konu ile ilgili konuşan Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, çocukların en temel gereksinimlerinden olan dini eğitimlerini sağlıklı ve steril koşullarda almasını istediklerini söyledi. Kaymakam Sinanoğlu, bu amaçla ilçe genelindeki Kur'an kurslarını dezenfekte ederek eğitime hazır hale getirdiklerini kaydetti.

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