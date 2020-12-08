Cizre Belediyesi Sur Mahallesi Şahin Tepe'de yeni bir park inşa ediyor

Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Covid-19 salgınına rağmen yeni yaşam alanları kazandırmaya devam ediyor.

Cizre Belediyesi, ailelerin ve çocukların hoşça vakit geçirebilecekleri yeni parklar inşa etmeye devam ediyor. Sosyal belediyeciliğe ve insan odaklı çalışmalara önem veren Cizre Belediyesi, Sur Mahallesi sakinlerine yeni bir park inşa ederek sosyal alan ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yapımına başlanan parkın, toplam alanı bin 200 metrekare olup, park alanı içerisinde; kamelyalar, oturma bankları, aydınlatma direkleri, çocuk oyun grupları, spor alanı ile peyzaj çalışmaları yer alacak. Ayrıca parkta ağaçlandırma ve çimlendirme çalışması yapılacak. Park çalışmalarımız 30 Aralık'ta tamamlanıp, vatandaşlarımızın hizmetine açılacaktır.

İlçeye yeni yaşam alanları kazandırmaya çalıştıklarını ifade eden Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, ‘‘Sur Mahallesi Şahin tepe'de bin 200 metrekare büyüklüğünde yeni bir park inşa ediyoruz. Şuan duvar örme ve toprak dolgu çalışması yapılıyor. Kısa süre içerisinde oturma grupları, çocuk oyun grupları ve spor aletlerinin montajını gerçekleştirerek hizmete açacağız. Mahalle aralarında belediyemize ait yer varsa küçükte olsa parka çevirmeye çalışıyoruz. Gelecek haftadan itibaren de fidan dikim çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. İlçemizi güzelleştirmek adına şehir girişlerine ve çevre yollarına 6 bin özel fidan dikeceğiz” dedi.