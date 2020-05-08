Cizre Belediyesi vatandaşlara maske dağıtmaya devam ediyor

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi, korona virüs ile mücadele kapsamında vatandaşlara ücretsiz maske dağıtmaya devam ediyor.

Cizre Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında ilçe genelindeki esnaf ve vatandaşlara ücretsiz maske dağıtmaya devam ediyor. Ekipler, aynı zamanda esnafa Sağlık Bakanlığının açıkladığı 14 kuralına riayet etmeleri ve sosyal mesafe alanına dikkat etmeleri yönünde de bilgilendirme yapıyor. Cizre Belediyesi Dörtyol zabıta noktası, eski çarşı zabıta noktası, Sevgi Sokağı Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yanındaki zabıta noktalarına maske bırakarak vatandaşların bu noktalardan ücretsiz olarak maske temin edebilmelerini sağlıyor.

Ücretsiz maske dağıtımı ile ilgili açıklama yapan Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, “Salgının önüne geçme noktasında aldığımız tedbirlere ve yaptığımız çalışmalara ilave olarak maske dağıtımını da yapıyoruz. Halk Eğitim Merkezi ile ortaklaşa maske üretip, vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtıyoruz. Alınan tedbirlerle ilçemizde vaka sayısı artmadı ama salgın bitmiş değil. Vatandaşlarımızdan evde kalmalarını ve zaruri durumlar olmadıkça dışarı çıkmamalarını rica ediyorum” dedi.

Cizre Belediyesine bağlı ekipler, pazar yerlerinde giriş ve çıkışları kontrollü bir şekilde sırayla sağlanırken, maske dağıtımının yanı sıra vatandaşlar tek tek el dezenfektanı yapılarak pazara alınıyor.