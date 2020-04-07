İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cizre Belediyesi vatandaşlara ücretsiz maske ve eldiven dağıttı

Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara ücretsiz maske ve eldiven dağıttı.

Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara ücretsiz maske ve eldiven dağıttı.


Cizre Belediyesi, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında ilk olarak kasap, fırın, market, pastane ve pazarcı esnafına maske ve eldiven dağıttı. Cizre Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, esnafı tek tek gezerek alışverişe gelen vatandaşların ürünlere dokunmamaları konusunda kendilerini uyarmalarını istedi.


Ayrıca ekipler, esnafa Sağlık Bakanlığının açıkladığı 14 kuralına riayet etmeleri ve sosyal mesafe alanına dikkat etmeleri yönünde bilgilendirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.