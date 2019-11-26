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Cizre Belediyesi voleybolda başarıdan başarıya koşuyor

Türkiye Erkler Voleybol 1.

Lig B Grubu'nda mücadele eden Cizre Belediyesi erkek voleybol takımı kendi sahasında konuk ettiği Hatay Büyükşehir Belediyesi erkek voleybol takımını 3-0'lık setlerle yenerken, kadın voleybol takımı da deplasmanda Diyarbakır temsilcisi Peyasspor kadın voleybol takımını setlerde 3-0 yenerek yenilmezlik serisine devam etti.


Lig B Grubu'nda mücadele eden Cizre Belediyesi erkek voleybol takımı, Hatay Büyükşehir Belediyesi erkek voleybol takımını konuk etti. Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde oynanan maçta Cizre Belediyesi erkek voleybol takımı, Hatay Büyükşehir Belediyesi'ni 3 - 0'lık setlerle yenerek 3 puanın sahibi oldu. Cizre Belediyesi almış olduğu üç puan ile grubunda 13 puanla 3. sıraya yerleşti.


Cizre Belediyesi kadın voleybol takımı ise 2. Lig 8. Grup'ta yenilmezlik serisine devam ediyor. Filenin sultanları bu hafta Diyarbakır deplasmanında Peyasspor kadın voleybol takımı ile karşı karşıya geldi. Cizre Belediyesi kadın voleybol takımı, Diyarbakır temsilcisine karşı kurduğu üstünlükle setleri 3 - 0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Cizre Belediyesi kadın voleybol takımı grubunda oynadığı tüm maçları kazanarak liderliğini korumaya devam etti.

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