Cizre Belediyesi yeni hizmet binası ve Kültür Merkezinin inşaatına başlandı

Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi yeni hizmet binası ve Kültür Merkezinin inşaatına başlandı.

Yıllardır konuşulan ancak bir türlü hayata geçirilemeyen Cizre Belediyesi yeni hizmet binası ve Kültür Merkezinin çalışmaları 1 yıl aradan sonra tekrar başlandı. Sur Mahallesinde 17 bin 583 metrekare alan üzerine kurulu 13 bin 555 metrekare kapalı alana sahip olan Cizre Belediyesi yeni hizmet binası ve Kültür Merkezinin çalışmaları müteahhit firma tarafından tekrar başlandı. Belediye yeni hizmet binası ve Kültür Merkezinin inşaatının eylül ayında tamamlanmasının beklendiği kaydedildi.

Yeni hizmet binasının yeni hizmet anlayışını beraberinde getireceğini belirten Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, binanın etrafında yapılacak çevre düzenlemesi ve otogarın taşınmasıyla beraber Cizre surlarının bir kısmının açığa çıkacağını ve şehrin girişinin daha düzenli, temiz ve estetik olacağını söyledi.