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Cizre Belediyesi yeşil bir gelecek için çalışıyor

Şırnak’ın Cizre Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından İdil Caddesi ve Çevre yolunda 950 adet fidan dikimi gerçekleştirdi.

Şırnak'ın Cizre Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından İdil Caddesi ve Çevre yolunda 950 adet fidan dikimi gerçekleştirdi.


İdil Caddesi ve Çevre yolundaki fidan dikimine katılan öğrenciler, fidanları toprakla buluşturdu. Belediye tarafından başlatılan fidan dikimine Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ile öğrenciler katıldı. Çocukların doğa sevgisiyle yetişmesinin önemine dikkat çeken, Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu “Doğayı seven bir nesil yetiştirmek, geleceğimiz adına son derece önemlidir. Belediye olarak ilçemizde yeşil alanların artması noktasında gerçekleştirdiğimiz çalışmaların yanı sıra, çocuklarımızın bu konuda duyarlı olmasını sağlayacak çalışmalar da gerçekleştiriyoruz. Biliyoruz ki ağaç, yaşken eğilir. Bu çalışmalarımız kapsamında öğrencilerle bir fidan dikimi gerçekleştirdik. Fidan dikimine katılan okul yönetimine ve en önemlisi büyük bir heyecan ile fidan diken yavrularımıza teşekkür ediyorum” dedi.

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