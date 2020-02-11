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Cizre Belediyesinden yolda kalanlara çorba ikramı

Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesi, ilçe genelinde etkili olan kar yağışı nedeni ile yolda kalan vatandaşlara, çorba, helva ve ekmek ikram etti.

Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi, ilçe genelinde etkili olan kar yağışı nedeni ile yolda kalan vatandaşlara, çorba, helva ve ekmek ikram etti.


İdil, Silopi, Nusaybin, eski ve yeni Şırnak karayolunun kar ve tipi nedeniyle kapatılması üzerine yollarda mahsur yolculara Cizre Belediyesi ekiplerince sıcak çorba, helva ve ekmek ikramında bulunuldu. Yolun açılması için başlatılan çalışmaların devam ettiğini belirten Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, yolda kalan vatandaşların mağdur olmaması için tüm imkanlarımızı seferber ettiklerini söyledi. Kaymakam Sinanoğlu, vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulunduklarını kaydederek yol açılana kadar vatandaşların misafirleri olduğunu vurguladı.


Yolda kalan vatandaşlar da çorba ikramında bulunan belediye görevlilerine teşekkür etti.

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