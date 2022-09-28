Cizre Belediyespor, elde ettiği başarılarla Cizre'nin gururu oldu

2013 yılında kurulan ve geçen yıl yükseldiği Efeler Ligi'nde Play Off'lara kalarak lig 6. sırada tamamlayıp Avrupa kupalarına katılan Rams Global Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Balkan kupasını kazanarak bölgenin gururu oldu.

Voleybol Efeler Ligi'ne geçen yıl yükselerek ligi altıncı sırada tamamlayıp Avrupa kupalarını katılmaya hak kazanan Rams Global Cizre Belediyespor, Moldova takımı DOR Chisina ve Kosova takımı KV Peja'yı set vermeden 3-0 yenerek Balkan Kupası şampiyonu oldu. Şampiyon olarak Türkiye'yi Challenge Kupası'nda temsil etmeye hak kazanan Cizre Belediyespor'da yönetim, sporcular ve taraftarlarda bu başarının coşkusu yaşanıyor.

Takımın Balkan Kupasını alması ilçenin ve bölgenin gurur kaynağı oldu

Voleybolda en iyi yerde olduklarını belirten Rams Global Cizre Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çağlı, huzurla gelen bir başarı olduğunu aktardı. Çağlı, “Cizre belediye voleybol takımımızla gerçekten gurur duyuyorum. Balkan şampiyonu olduk. Bu takım geçen sene Efeler Ligine çıktı. Geçen yıl ligi 6. sırada bitirerek Balkan Kupası'na katılıp şampiyon olduk. İyi bir takımımız var, bu takımı bu sene daha da güçlendirdik. Hedefimiz ligi ilk 5 takım arasında bitirmek. Bu sene iyi transferler yaptık. Hedeflerimiz arasında bu ligde kalıcı bir takım kurmak. Her sene ligi üst sıralarda beş ya da altıncı bitirmektir. Voleybolda en iyi yerdeyiz. En üst ligdeyiz. Huzurla gelen bir başarı. Huzurun olmadığı yerde ne başarı olur ne başka bir şey olur. Şu anki huzur inşallah bozulmaz. Biz bu huzurda insanlarımızın ne kadar başarılı ve çalışkan olduğunu görmeye başladık. Bu huzur ortamıyla voleybolda çok iyi bir başarı yakaladık. İleriki dönemlerde bu başarıyı futbol ve diğer spor dallarına da göstereceğiz. Huzur olmadan büyük bir başarı hiçbir şey olmaz” dedi.

Esnaf da takımın başarısından memnun

Cizre Belediyesporun başarısından gurur duyduğunu belirten esnaf Ali Elçi, “Cizre Belediyespor sportif anlamda gerçekten büyük başarılar elde etti. Son başarısı Balkan kupası. Balkan kupasını kazanmak da büyük bir özveri ve güç ister. Takımımızda buna sahipti. Balkon kupasının başarısından sonra Challenge Kupası var Avrupa'da oynayacağız. Kulüp güçlü, yönetim güçlü, taraftar güçlü. İnşallah başarılarında devamı gelecektir. Ülkemiz adına gerçekten gurur duyuyoruz Cizre Belediyespor kulübünden" ifadelerini kulandı.

Mehmet Güngenç, Cizre Belediyespor Voleybol Takımı'nı yürekten kutladığını belirterek, "Esnaf olarak Cizreli olarak göğsümüz kabardı. Cizre'nin adının dünyada duyulması bizi sevindirdi ve onurlandırdı. İnşallah daha güzel yerlere gelir takımımız. Daha güzel yerleri zaten hak ediyor. Gerek yönetimimiz, gerek oyuncularımız hepsi de kendini bu işe vererek bize büyük başarı sağladılar. Hepsini tebrik ediyorum" dedi.