Cizre Belediyespor, Moldova'nın DOR Chisia takımını 3-0 yendi

Voleybol Erkekler Balkan Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden Cizre Belediyespor, Moldova'nın DOR Chisina takımını 3-0 yendi.

Şırnak Kapalı Spor Salonunda oynanan karşılaşmayı; Şırnak Valisi Osman Bilgin, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Rams Global Cizre Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çağlı, kurum müdürleri ve çok sayıda seyirci takip etti. Yarın Kosova'nın KV Peja takımıyla karşılaşacak Cizre Belediyespor, maçı kazandığı takdirde Challenge Kupası'na katılmaya hak kazanacak.

Salon: Şırnak

Hakemler: Hüseyin Okumuş, Kadir Girente

Cizre Belediyespor: Muhammet Ertuğrul, Uriarte, Kemal Kayhan, Caner Çiçekoğlu, Julien Wınkelmuller, Ivanov (Çağatay Durmuş, Semih Çelik, Andaç Kapan, Taha Erden, Hilmi Şahin, Burak Kamçı, Ömer Furkan Dur, Murat Karakaya)

DOR Chisina: Korelcou Mexim, Moisei Tol, Cuzioç Mihai, Romenov Maxim, Adviev Cecoi, Cozlovsclu Daviil (Usatov Alexei, Sergio)

Setler: 25-17, 25-10, 25-9

Süre: 60 dakika (23, 19, 18)