Cizre Cumhuriyet Başsavcısı ve Adalet Komisyonu Başkanı Denetimli Serbestlik Personelleri ile bir araya geldi

Kahvaltıda Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeli ile tanışan Durgut ve Yalvaç, personelin sorunlarını dinledi. Ayrıca gerçekleştirilen etkinlikte Cizre Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün yargı alanında bulunan dosyaların infaz sürecinde yaşanan sorunlar üzerinde duruldu ve çözüm yolları bulunmaya çalışıldı. Kahvaltı programı sonunda Cumhuriyet Başsavcısı ve Cizre Adalet Komisyonu Başkanı Denetimli Serbestlik Personeline teşekkür etti.