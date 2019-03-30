İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Cizre Cumhuriyet Başsavcısı ve Adalet Komisyonu Başkanı Denetimli Serbestlik Personelleri ile bir araya geldi

Cizre Cumhuriyet Başsavcısı Abdulhamit Durgut ve Cizre Adalet Komisyonu Başkanı Memduh Yalvaç, Cizre Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün Personelleri ile kahvaltıda bir araya geldi.


Kahvaltıda Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeli ile tanışan Durgut ve Yalvaç, personelin sorunlarını dinledi. Ayrıca gerçekleştirilen etkinlikte Cizre Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün yargı alanında bulunan dosyaların infaz sürecinde yaşanan sorunlar üzerinde duruldu ve çözüm yolları bulunmaya çalışıldı. Kahvaltı programı sonunda Cumhuriyet Başsavcısı ve Cizre Adalet Komisyonu Başkanı Denetimli Serbestlik Personeline teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.