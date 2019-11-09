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Cizre denetimli serbestlik yükümlülerine 250 fidan dağıtıldı

Türkiye genelinde 11 Kasım 2019 tarihinde 81 ilde eş zamanlı olarak yapılacak olan ’Daha yeşil bir Türkiye için 11 milyon fidan toprağa’ etkinliği kapsamında Şırnak’ın Cizre ilçesinde denetimli serbestlik yükümlülerine 250 fidan dağıtıldı.

Türkiye genelinde 11 Kasım 2019 tarihinde 81 ilde eş zamanlı olarak yapılacak olan 'Daha yeşil bir Türkiye için 11 milyon fidan toprağa' etkinliği kapsamında Şırnak'ın Cizre ilçesinde denetimli serbestlik yükümlülerine 250 fidan dağıtıldı.


Cizre Denetimli Serbestlik Müdürlüğü 11 Kasım'da Türkiye Genelinde yapılacak olan etkinlik öncesinde denetimli serbestlik yükümlülerine yönelik fidan dağıtım töreni düzenlendi. Cizre Adliye Sarayı bahçesinde düzenlenen fidan dağıtım törenine Cizre Cumhuriyet Başsavcısı Korhan Sert, Adalet Komisyonu Başkanı Menduh Yalvaç, Cumhuriyet savcıları, Denetimli Serbestlik Müdürü Halil Yeşildere ve yükümlüler katıldı.


Cizre Cumhuriyet Başsavcısı Korhan Sert, daha yeşil bir Türkiye için, Cizre için yapılacak olan fidan dikimlilerinin hayati bir öneme sahip olduğuna vurgu yaparak denetimli serbestlik yükümlülerine fidan dağıttı. Akabinde Cumhuriyet savcıları ve denetimli serbestlik müdürü de yükümlülere fidan dağıttı.

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