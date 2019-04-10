Cizre Devlet Hastanesi Başhekimi Sapan görevine başladı

Şırnak'ın Cizre İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Halit Sapan göreve başladı.

Şırnak bölgesinde sağlık alanında birçok mevkide görev yapan Dr. Mehmet Halit Sapan, Cizre Devlet Hastanesi Başhekimi olarak göreve başladı. Cizre gibi tarihi ve kültürel öneme sahip bir yerde hizmet etmenin gurur verici olduğunu belirten Sapan, "Kaliteli bir hizmet anlayışı ile halkımıza ve bölge insanına kaliteli bir sağlık hizmeti sunmak için gecemizi gündüzümüze katarak özverili bir şekilde çalışacağız. İlçemiz Şırnak bölgesinin geçiş güzergahı üzerinde olmasından dolayı il merkezi dahil tüm ilçelerden hastaların müracaat ettiği hastanemiz bölge hastanesi konumunda olan bir hastanedir. Biz de bu konumun bilincinde olarak temizlik personelinden doktoruna kadar bir ekip ruhu ile insanlara sağlık hizmetini sunmak için elimizden gelen bütün imkanları kullanacağız" dedi.