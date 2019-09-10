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Cizre Emniyet Müdürlüğü aşure günü düzenledi

Şırnak’ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından, Muharrem ayı dolayısıyla aşure günü etkinliği düzenlendi.

Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından, Muharrem ayı dolayısıyla aşure günü etkinliği düzenlendi.


Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Muharrem ayı nedeniyle Çevik Kuvvet Grup Amirliğinde aşure günü etkinliği ve dağıtımı yapıldı. Etkinliğe Kaymakam Davut Sinanoğlu, Emniyet Müdürü Güngör Yıldız, Emniyet Müdür Vekili Alptekin Özgen, amirler, komiserler ve çok sayıda polis memuru katıldı.


Etkinlikte konuşan Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu, mübarek Muharrem hayırlı olması temennisinde bulundu.


Yapılan konuşmaların ardından okunan duaya sonrası Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu ve Emniyet Müdürü Güngör Yıldız polis ve davetlilere aşure ikram etti.

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