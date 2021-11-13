Cizre Emniyet Müdürü, öğrencilerle bowling oynadı

Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürü Eren Öztürk, Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinin öğrencilere yönelik organize ettiği etkinlikte öğrencilerle birlikte bowling oynadı.

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği koordinesinde yürütülen Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) programı ve 'Umuda Açan Nergis Çiçekleri' projesi kapsamındaki etkinlikler devam ediyor. Proje kapsamında minik öğrencileri sinema ile tanıştıran Toplum Destekli Polisler bu seferde öğrencilere yönelik bowling etkinliği düzenledi. Etkinliğe katılan Cizre Emniyet Müdürü Eren Öztürk, öğrencilerle bowling oynadı. Çocuklara bowling oynamanın inceliklerini gösteren Öztürk, etkinlik sonunda öğrencilerle sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etkinliğe katılan çocukların çoğunluğu ilk defa bowling topunu eline aldıkları için çalışanlar tarafından önce nasıl oynanacağı konusunda bilgiler verildi. İlk defa bowling oynama şansı yakaladıklarını belirten çocuklar, "Çok mutlu olduk. Bundan sonra da gelmek istiyoruz. Bizi bugün buraya getiren polis ağabeylerimize teşekkür ederiz" dedi.