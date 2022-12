Cizre halk eğitim merkezlerinde hem üretim hem de istihdam sağlanıyor

Şırnak'ın Cizre ilçesinde “Cizre'de Güvenli Ortamda Eğitim İş Birliği Protokolü ” ile “Cizre'de Kadınların Üreticiliğini Arttırmaya Yönelik İş Birliği Protokolleri ” çerçevesinde üretim ve istihdama yönelik açılan kursla faaliyete başladı.

Cizre Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Cizre Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve Sınırlı Sorumlu El Emeği Göz Nuru Kadın Üretim İşletme Kooperatifi paydaşlığınca “Cizre'de Güvenli Ortamda Eğitim İş Birliği Protokolü" ile “Cizre'de Kadınların Üreticiliğini Arttırmaya Yönelik İş Birliği Protokolleri ” çerçevesinde açılan kurslar faaliyetlerine başladı.

Milli Eğitim Bakanlığınca Hayat Boyu Öğrenme çerçevesinde kurs çeşitliliğinin arttığını belirten Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Reşit Sevgi, bölgenin en önemli kültürel ürünlerinden biri olan şal-şepik kumaşı üretim atölyesinin yanı sıra takı tasarım ve aşçılık kurs hizmetlerinden daha çok kadınların yararlandığını söyledi.

Sevgi, ”Yaş, eğitim, gelir, sosyal statü ve kültür düzeyi fark etmeksizin herkesin hak ettiğini alabilmesi için halk eğitimi merkezi olarak her gün çıtayı daha yüksek tutarak 'Herkes İçin Her Zaman Her Yerde' sloganıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz“ dedi.