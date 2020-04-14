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Cizre HEM'de maske üretimine başlandı

Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi tarafından maske üretimine başlandı.

Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi tarafından maske üretimine başlandı.


Korona virüs salgını nedeniyle vatandaşların maske taleplerine karşılık verebilmek adına Cizre Belediyesi ve Halk Eğitim Müdürlüğü ortaklaşa maske üretimine başladı. Gerekli malzemeler Cizre Belediyesi tarafından temin edilerek Halk Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi. Buradaki uzman öğreticiler ise maskeleri titizlikle üretmeye başladı. Üretilecek olan 100 bin maske vatandaşlara ücretsiz olarak verilecek. Maskelerin dağıtımı ise Cizre Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilecek.

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