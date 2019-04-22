Cizre HEM'in yıl sonu sergisi ilgi gördü

Şırnak'ın Cizre İlçe Halk Eğitim Merkezi'nin (HEM) kursiyerleri tarafından yapılan ürünler, yıl sonu sergisi ile vatandaşların beğenisine sunuldu.

HEM tarafından düzenlenen sergiye Kaymakam Faik Arıcan, Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mirza Çazım, TSO Başkanı Salih Sefinç, İŞKUR Şırnak İl Müdürü Sadık Bora, HEM Müdürü Julide Aydın, milli eğitim şube müdürleri, STK temsilcileri, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

HEM Müdürü Julide Aydın, 2018-2019 yılına ait yıl sonu sergilerini açtıklarını söyledi. Aydın, "İlçemizdeki kamu kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde açmış olduğumuz kurslarda sergi amaçlı yapılan ürünlerimizin özetiydi. Sergimizin amacı burada görev yapan öğretmen ve kursiyerlerimizin yapmış oldukları ürünlerin vatandaşların görmesi ve halkımızın bundan sonra bu kursları daha fazla düşünmelerini sağlamaktır. Bu anlamda düzenlediğimiz sergiye katılarak bizleri onurlandıran başta İlçe Kaymakamımız Faik Arıcan olmak üzere diğer bütün davetlilere teşekkür ediyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Cizre Kaymakamı Faik Arıcan, İl Milli Eğitim Müdürü Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Çazım, TSO Başkanı Sefinç, İŞKUR İl Müdürü Bora ile birlikte serginin açılışını gerçekleştirdi.

Kurdele kesiminden sonra davetliler kursiyerlerin yapmış olduğu ürünlerin sergilendiği stantları gezip kursiyerlerden ürünler hakkında bilgi aldı.