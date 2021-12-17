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Cizre Kaymakam Tunç, çalışma alanlarında incelemelerde bulundu

ŞIRNAK (İHA) –Şırnak’ın Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, Kurtuluş köyü ve okulunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

ŞIRNAK (İHA) –Şırnak'ın Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, Kurtuluş köyü ve okulunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.


Kurtuluş Köyü Muhtarı Nurettin Koçu tarafından karşılanan Kaymakam Mehmet Tunç, altyapı ve dere ıslah çalışmalarının yapılacağı alanı gezerek incelemelerde bulundu. Okul yolunda incelemelerde bulunan Kaymakam Tunç, Karayolları 95. Şube Şefi Enver Yüce ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Raşit Munis'ten yol hakkında bilgi aldı. Köy meydanında vatandaşlarla sohbet ederek, taleplerini dinleyen Kaymakam Tunç, daha sonra Kurtuluş ilk ve ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya gelip nasihatlerde bulundu.

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