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Cizre Kaymakamı Sinanoğlu ilçede yapılan çalışmaları inceledi

Şırnak’ın Cizre İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Davut Sinanoğlu, kentin farklı noktalarında devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Davut Sinanoğlu, kentin farklı noktalarında devam eden çalışmaları yerinde inceledi.


Kaymakam Sinanoğlu belediye tarafından Caferi Sadık bölgesindeki yamaçlara ağaçlandırma çalışması, dikey bahçesinde iyileştirme, köprü altındaki yaya geçidi ile Mem u Zin ve Bırca Belek parklarının birleştirme, Bafid ve Bilim merkezindeki park, Şerafettin Elçi Caddesindeki sokak sağlıklaştırma ve parke tesisinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyip ilgili birim müdürlerden bilgi aldı.


Kaymakam Sinanoğlu, beraberinde Fen İşleri Müdürü Mahir Nantu ile Park ve Bahçeler Müdürü İkbal Işıktaş'la birlikte ilçede yapılacak olan yüzme havuzu için yer tespitinde bulundu.

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