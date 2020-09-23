Cizre Kaymakamı Sinanoğlu okul inşaatında incelemelerde bulundu

Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, Şırnak İl Özel İdaresi tarafından Cizre'de yapılan 24 derslikli ilkokul inşaatını inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

Şırnak İl Özel İdaresi tarafından Cizre Yafes Mahallesinde 3 bin 110 metrekare alan üzerinde yapılan ilkokul inşaatı çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, yapımı devam eden okul inşaatında incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. 2 milyon 888 bin liraya mal olacak olan 24 derslikli ilkokulun kasım ayında tamamlanması hedefleniyor.

24 derslikten oluşacak ilkokulda, bilgisayar laboratuvarı, kantin, kütüphane, öğretmenler odası, zümre öğretmenler odası, 2 müdür yardımcı odası, müdür odası, arşiv ve sığınak yer alacak.