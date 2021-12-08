Cizre Kaymakamı Tunç, ağaçlandırma çalışmalarına katıldı

Şırnak’ın Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, ilçede devam eden ağaçlandırma çalışmalarına katıldı.
Şırnak'ın Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, ilçede devam eden ağaçlandırma çalışmalarına katıldı.
Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, ‘Sosyal Sorumluluk Projesi' kapsamında Mem u Zin Bulvarında başlatılan ağaçlandırma çalışmasına katıldı. ‘Cizre için Gönüllü ol' sloganıyla Mem u Zin Bulvarında başlatılan ağaç dikme etkinliğine katılan Kaymakam Tunç, çalışanlarla birlikte ağaç dikti.
Tunç'un talimatı doğrultusunda Cizre Belediyesinin birim müdürleri ve personelleri de fidanları toprak ile buluşturdu.