Cizre Kaymakamı Tunç, Diyarbakır Karayolları 9. Bölge Müdürü ile yatırımları görüştü

Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç makamında Diyarbakır Karayolları 9. Bölge Müdürü Savaş Bayındır ile yarımları görüştü.

Karayolları 9. Bölge Müdürü Savaş Bayındır beraberinde Karayolları Şefi ve ilgili firma yetkilileri ile birlikte Cizre'de koordineli yürütülen çalışmalar hakkında Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç ile değerlendirme toplantısı yaparak, görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, Karayolları 9. Bölge Müdürü Savaş Bayındır ve beraberindeki heyete teşekkürlerini iletti.