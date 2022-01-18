Cizre Kaymakamı Tunç, merkez mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi

Şırnak'ın Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, merkez mahalle muhtarları ile 2022 yılı istişare ve değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

Cizre Belediyesi konferans salonunda merkez mahalle muhtarlarıyla bir araya gelinen toplantıya, ilçe Emniyet Müdürü Eren Öztürk, ilçe Jandarma Komutanı Okan Talay, ilçe Müftüsü Süleyman Baran ve belediyenin birim Müdürleri katıldı. Toplantıda, muhtarlar tek tek söz alarak mahallelerindeki sorun ve taleplerini dile getirdiler. Sorun ve taleplerini dinleyen Kaymakam Mehmet Tunç, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün kamu hizmet alanlarında yatırımların ve faaliyetlerin devam edeceğini söyledi.