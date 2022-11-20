Cizre Kırmızı Medrese'deki çatı kaldırıldı, ihtişamı ortaya çıktı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bulunan Kırmızı Medrese'deki restorasyon çalışmaları nedeniyle üstüne kurulan devasa çatı kalktı, 14. yüzyıldan kalma tarihi medrese iştihamı ile ortaya çıktı.

Cizre'de Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde bulunan tarihi Kırmızı Medrese'de 2020 yılında Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından başlatılan restorasyon çalışmaları bitme aşamasına geldi. Pandemi nedeniyle bir müddet çalışmaların durduğu Kırmızı Medrese'de çalışmalar tamamlanma aşamasına gelirken, vatandaşlar da tarihi yapıyı ziyaret edip, içinde ibadet edeceği günü beklemeye başladı.

Tarihi Medresenin açılmasını dört gözle beklediklerini ifade eden vatandaşlardan Kadir Şiyas, “Burası insanların gelip ibadet ettiği çok önemli yerlerden bir tanesi. Abdaliye Medresesi, Nuh Peygamber Camisi ile birlikte aynı turizm üçgeninde yer alan bu tarihi yapının tamamlanması ilçe turizmine ve ekonomisine büyük bir katkı yapacak. Çünkü çevre il ve ilçelerden gelen yerli turistler Abdaliye Medresesi, Nuh Peygamber Türbesi'ni ziyaret ettikten sonra Kırmızı Medrese'de ibadetini yapıyor” dedi.

Kırmızı Medrese 1508 yılında Cizre Beyi Mir Şeref tarafından inşa ettirildi. Kırmızı tuğlalardan yapıldığından dolayı Kürtçe 'kırmızı medrese' anlamına gelen Medrese Sor, Arapçada Medresetül Hamra ismi ile anılıyor. Tarihte bölgenin eğitim fakültesi görevini yürüten medresede Arapça gramerinden ziyade tefsir, fıkıh, kelam, coğrafya, tarih gibi dersler de veriliyordu. Medresenin güney cephesinin ortasında, ters kubbeli yapıda Şeyh Ahmed El Cezeri'nin türbesi bulunuyor.