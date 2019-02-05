Cizre Kızılay Şubesi şenlendirme projelerine devam ediyor

Şırnak'ın Cizre İlçe Kızılay Şubesi ile Hamilik Okulu Vakfı işbirliği ile yürütülen 'Şenlendirme Projeleri' kapsamında Cizre Recep Tayyip Erdoğan Anadolu Lisesinde ağaç dikimi ve yeşillendirme çalışmaları yapıldı.

Etkinliğe Cizre Milli Eğitim Şube Müdürü Mevlüt Gayırinal, İstanbul Üniversitelerinde okuyan Kızılay gönüllüsü gençler ile Cizreli vatandaşlar, okul müdürü Ömer Zeren, proje koordinatörü Zeynel Em ile çok sayıda doğa gönüllüsü genç katıldı. Etkinliğe katılan şube müdürü Mevlüt Gayırinal, gençler arasında doğa bilinci ve doğa sevgisini artırmaya yönelik yapılan bu tarz çalışmaları önemsediklerini bu nedenle etkinliği düzenleyen Kızılay Derneğine teşekkür ettiklerini ifade etti.

İstanbul'dan gelerek Kızılay Cizre Şubesinin projesine destek veren öğrenciler adına kısa bir açıklama yapan Hamilik Okulu Vakfı yöneticisi ekonomist Turgay Çavaş İstanbul'dan Cizre'ye gelmelerinin sebebinin buraları önemsemeleri olduğunu söyledi.