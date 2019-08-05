Cizre Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığına Geleri seçildi

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak'ın Cizre ilçesi Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Olağan Genel Kurulda yapılan seçimlerde başkanlığa Halil Geleri seçildi.

Cizre Artukoğlu İlkokulu toplantı salonunda düzenlenen Genel Kurula Şırnak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden Abdulhakim Yıldız ile Abdullah Ilıcı, Cizre Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mesut Cengiz, başkan adayları Eşraf Müjde ve Halil Geleri, esnaf ve kooperatif üyeleri katıldı. Faaliyet raporlarını okumasının ardından, 2019-2020 tahmini bütçesi ele alındı. Denetleme raporlarından sonra yapılan faaliyetler neticesinde gelir gider bilançosu oy birliği ile kabul edildi.

147 üyenin kayıtlı bulunduğu 131 üyenin oy kullandığı seçimde geçerli sayılan 128 oyun 79'unu alan Halil Geleri Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı seçildi. Geleri, kendilerine oy veren vermeyen herkese teşekkür etti.