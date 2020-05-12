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Cizre Milli Eğitim Müdürlüğü berber ve kuaförlere, koruyucu siperlik dağıttı

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak’ın Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, korona virüs nedeni ile 21 Marttan beri kapalı olan ve 11 Mayısta tekrar hizmet vermeye başlayan berber, kuaför ve güzellik salonlarına yüz koruyucu siper dağıttı.

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak'ın Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, korona virüs nedeni ile 21 Marttan beri kapalı olan ve 11 Mayısta tekrar hizmet vermeye başlayan berber, kuaför ve güzellik salonlarına yüz koruyucu siper dağıttı.


Korona virüs nedeni ile 21 Marttan beri kapalı olan berber, kuaför ve güzellik salonları 11 Mayısta tekrar hizmet vermeye başladı. Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yaklaşık iki aydır kapalı olan berber ve kuaförlere yüz koruyucu siperlik desteğinde bulundu.


Berber ve kuaförleri işyerlerinde ziyaret eden Cizre Milli Eğitim Müdürü Şahan İke ve BİLSEM Müdürü Murat Işıkoğlu, Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yapılan yüz koruyucu siperlikleri berber, kuaför ve güzellik salonlarına dağıttı.


Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü İke, hem iş yeri sahiplerini hem de vatandaşların sağlığını düşünerek BİLSEM'de üretilen ve daha önce güvenlik güçlerine dağıtılan yüz siperliklerini berber, kuaför ve güzellik merkezlerindeki çalışanlara dağıttıklarını söyledi.

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