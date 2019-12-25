Cizre modern görünüme kovuşuyor

Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi ekipleri tarafından kent genelinde başlatılan yol onarım ve yama, kilitli parke taşı döşeme ve menfez çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

Cizre Belediyesine bağlı ekipler, Dicle Mahallesinde yol yama çalışması, Konak Mahallesinde menfez çalışması, Cudi, Sur ve Yafes mahallelerinde ise kilitli parke taşı çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Konak Mahallesinde imara yeni açılan sokakta vatandaşların yaşadığı ulaşım sorununu çözmek için menfez köprü çalışması başlattı. Ekipler, binlik 3'lü borularla yapılan menfez çalışmaları neticesinde, köprü ile yol birleştirilerek ulaşım sorununu çözüme kavuşturdu.

Cudi, Nur ve Yafes mahallelerinde ise ekipler, kazma, kumlama ve stabilize çalışmalarının ardından kilit parke döşeme çalışmasını gerçekleştiriyor.