Cizre mutfağının vazgeçilmez lezzeti 'Şımşıpe' coğrafi işaret aldı

Şırnak'ın Cizre ilçe mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden olan 'Şımşıpe' Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi.

Tarihi Milattan Önce 10 binli yıllara dayanan Cizre, tarih ve medeniyetinin yanı sıra mutfağı ile de adından söz ettiriyor. Zengin Cizre mutfağında önemli bir yere sahip olan 'Şımşıpe' yemeği, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi. 2017 yılında Şırnak Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünce Coğrafi İşaret Tescil Belgesi başvurusu yapılan 'Şımşıpe', Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret alarak tescillendi. Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Cizre mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden olan Şımşıpe, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi. 2017 yılında Şırnak Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünce Coğrafi İşaret Tescil Belgesi başvurusu yapılan Şımşıpe, Şırnak ilimize ait tescillenen 1. ürün, Memilheva kurabiyeside tescillenen 2. ürünümüz oldu. İlimize hayırlı ve uğurlu olsun" denildi.

'Şımşıpe'; günümüzde dolma diye anılan yemeğin Cizre yöresindeki adıdır. Soğan, patlıcan, domates, kabaklar açılır ve oyulur. Pancar veya asma yaprakları hazırlanır. Pirinç ile kıyma yıkanıp karıştırılır, baharatlanır. Adı geçen sebzelere doldurulur. Tencereye dizilip, pişirilir ve servis yapılır.