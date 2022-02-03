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Cizre-Nusaybin karayolunda tır şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Şırnak’ta, Cizre-Nusaybin karayolunda tır şarampole yuvarlandı.

Şırnak'ta, Cizre-Nusaybin karayolunda tır şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada tır şoförü yaralandı.


Kaza, Cizre-Nusaybin arası çavuş köyü mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 33 CMV 58 plakalı tırın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedip şarampole yuvarlandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiyenin çalışmaları sonucu araç içinde sıkışan şoför kurtarıldı.


Araç içinde yaralı halde çıkarılan tır şoförü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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