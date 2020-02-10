İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cizre-Nusaybin uluslararası karayolu ulaşıma kapandı

Asya’yı Avrupa’ya bağlayan ve günde binlerce aracın geçtiği Cizre-Nusaybin uluslararası karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

Asya'yı Avrupa'ya bağlayan ve günde binlerce aracın geçtiği Cizre-Nusaybin uluslararası karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Çok sayıda sürücü yollarda mahsur kaldı.


Cizre'de dün gece başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Gece yarısından itibaren etkisini sürdüren kar nedeniyle günde binlerce aracın geçtiği Cizre-Nusaybin karayolu çift yönlü ulaşıma kapandı. Kar nedeniyle yüzlerce araç ve sürücüleri yollarda mahsur kaldı. Mahsur kalan sürücülere çevre köylerden ve evleri yola yakın olan vatandaşlar tarafından çay, poğaça, simit ve yemek ikram edildi.


Cizre çıkışında önlem alan polis ekipleri, kar lastikleri ve zinciri olmayan araçların geçişine izin vermiyor. Özellikle Habur Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan tır kuyruğunun Cizre-Silopi karayolunun 10. kilometresine kadar ulaştığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.