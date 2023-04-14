İhlas Haber Ajansı

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Cizre OSB'de korkutan yangın

Şırnak’ın Cizre ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Korucu köyü karşısında bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındıktan bir süre sonra tamamen söndürüldü. İtfaiye ekipleri, içeriden ve dışarıdan soğutma çalışması yaptı.


Yangın sonucu büyük çapta maddi hasar oluştuğu fabrika kullanılmaz hale geldi.

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