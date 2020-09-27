İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cizre OSB'deki fabrika için ilk kazma vuruldu

Şırnak’ın Cizre İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu’nun katılımı ile Cizre Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) kurulacak olan tekstil fabrikası için ilk kazma vuruldu.

Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu'nun katılımı ile Cizre Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) kurulacak olan tekstil fabrikası için ilk kazma vuruldu.


Cizre OSB'de inşa edilecek olan 12 bin metrekare kapalı alana sahip olan Coho tekstil fabrikası binası için çalışmalar başladı. Burada çalışmaları inceleyen Kaymakam Sinanoğlu, zeminin temel atmaya hazır hale getirilmesi için çalışmalara başladıklarını söyledi. Sinanoğlu, “Dualarla, haydi Bismillah diyerek başlatıyoruz. Yatırımın ilçemize gelmesine vesile olan Valimiz Ali Hamza Pehlivan'a ve Coho firması sahibi Hasan Yurga'ya ve genel müdürü İsmail Aksan'a teşekkürlerimi sunarım. Bu fabrika bin 500 vatandaşımıza iş sağlayacak. Belediye olarak biz de desteğimizi sunuyoruz. İş ve istihdam oluşturmak valimizin önceliği. Biz de bu doğrultuda gençlerimize iş sağlayabilmek adına, elimizi taşın altına koyuyoruz. Allah nasip ederse 2021 yılının ilk çeyreğinde burada 100'lerce işsiz genç iş sahibi olacak, evine, yuvasına ekmek götürecek, evine mutlu gidecek. Böyle bir yatırıma, hayırlı işe vesile olan herkesten Allah razı olsun. Cizre'miz için, halkımız için, hayırlara, güzelliklere vesile olsun” dedi.


Bin 500 kişiye istihdam sağlayacak olan Coho tekstil fabrikası binasının Ocak 2021'de tamamlanması hedefleniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.