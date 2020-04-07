Cizre polisi anemi hastası kadın için seferber oldu

Şırnak'ın Cizre ilçesinde güvenlik güçleri, anemi hastası olan hastanede grubuna göre kan bulunamayan 49 yaşındaki Emel Geçkıl'a kan vererek hayatta kalmasını sağladı.

Korona virüs salgının Türkiye geneline yayılmasıyla birlikte sağlıkçılardan sonra vatandaşların güvenliğini sağlamanın yanında vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayarak önemli bir görev üstlenen güvenlik güçleri, Cizre'de gece yarısı hastaneye kaldırılan ve hayati tehlikesi olan anemi hastası 49 yaşındaki Emel Geçkıl için seferber oldu. Cizre'de Sur Mahallesi Papatya sokaktaki evinde aniden fenalaşan Geçkıl, aile bireyleri tarafından Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan muayenede hasta kadının anemi hastası olduğu ve hayatta kalması için kana ihtiyaç olduğu tespit edildi. İhtiyaç duyulan kan hastane içinde temin edilemeyince hastane polisi telsizden anons yaparak kan ihtiyacı olduğunu ve polis memurlarının hastaneye gelmeleri yönünde anons yaptı.

Yapılan anonsların ardından biri özel harekat polisi olmak üzere iki polis memuru ekip otosu ile kısa sürede Cizre Devlet Hastanesine ulaşarak hasta kadına kan verip, kadının hayatta kalmasını sağladı.

Polisin verdiği kanla eşinin hayatta kaldığını belirten Zeki Geçkıl, “Allah tüm polislerimizden razı olsun. Eşim iki aydan bu yana anemi hastalığı nedeni ile kan kaybı yaşıyor. Bugün de aniden evde fenalaştı. Kendisini son anda hastaneye yetiştirdik ancak kan bulamadık ve polisten yardım istedik. Polisler kısa sürede ihtiyacımız olan kanı temin ederek eşimin hayatta kalmasını sağladı. Bu anlamda başta eşime kan veren polisler olmak üzere bütün emniyet teşkilatına göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.