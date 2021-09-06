Cizre polisi eğitim öğretim yılının ilk gününde öğrencileri yalnız bırakmadı

Türkiye genelinde olduğu gibi Şırnak'ın Cizre ilçesinde 2021-2022 eğitim öğretim yılı bugün itibari ile başlarken, öğrenciler okullarına, öğretmenler de öğrencilerine kavuştu. Cizre polisi de öğrencileri bu mutlu günde yalnız bırakmadı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeni ile bir buçuk yıldır kapalı olan eğitim kurumları bu sabah itibari ile öğrencilere kapılarını tekrar açarken, Cizre Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli polisler minik öğrencileri okulun ilk günündeki heyecanlarına ortak oldu. Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri yeni eğitim öğretim yılı kapsamında Menderes İlkokulu öğretmen ve öğrencilerinin yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde heyecanlarına ortak oldu. Öğrenciler ile görüşerek yeni eğitim öğretim yıllarını kutlayan Toplum Destekli Polisler, öğrencilerin okuldan beklentilerini, hangi dersleri özledikleri hakkında sohbet etti.

Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri öğrencilere yeni eğitim döneminde başarılar dileyip, sınıflarına uğurlarken öğrencilerle fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.