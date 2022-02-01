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Cizre polisi kadınları bilgilendirip KADES'i tanıttı

Şırnak’ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, kadına karşı şiddetle mücadele kapsamında kadınları bilgilendirip, Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasını tanıttı.

Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, kadına karşı şiddetle mücadele kapsamında kadınları bilgilendirip, Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasını tanıttı.


Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği polisleri, İdil Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir tekstil atölyesinde kadınlara yönelik olarak, 'kadına karşı şiddet nedir, şiddetin türleri nelerdir, şiddet mağduru kişi nasıl bir yol izlemeli' şeklindeki başlıkları anlattı. KADES (Kadın Destek Uygulaması) hakkında bilgilendirmeler yapan ekipler, kadınların kişisel telefonlarına KADES uygulamasını indirip, uygulamanın kullanımı hakkında bilgilendirmede bulundu.

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