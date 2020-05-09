Cizre polisi korona virüs ile mücadele kapsamında esnafa broşür dağıttı

Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü, korona virüs ile mücadele kapsamında kentteki esnafı gezip hem sosyal mesafe uyarısında bulundu hem de broşür dağıttı.

Cizre Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliği ekipleri korona virüs tedbirleri konusunda esnafı ziyaret etti. Polis ekipleri, ziyaret sırasında esnafa korona virüsün yayılmasını önleme noktasında çeşitli bilgiler verdi. Esnafı ziyaret eden görevliler hem sosyal mesafenin korunması hem de maske takma konusunda esnafa uyarıda bulundu. Polisler, korona virüse karşı alınması gereken tedbirlerle ile ilgili esnafa broşür dağıttı.