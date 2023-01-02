İhlas Haber Ajansı

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Cizre polisi liseli öğrencilere polislik mesleğini anlattı

Şırnak’ta Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, polisliği tanıtmak ve trafik kuralları hakkında öğrencileri bilgilendirmek amacıyla Recep Tayyip Erdoğan Anadolu Lisesi’nde etkinlik düzenledi.

Şırnak'ta Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, polisliği tanıtmak ve trafik kuralları hakkında öğrencileri bilgilendirmek amacıyla Recep Tayyip Erdoğan Anadolu Lisesi'nde etkinlik düzenledi.


Cizre ilçesinde toplum destekli polislik büro amirliği ekipleri, kariyer günü ve polis meslek tanıtımı etkinliği çerçevesinde Recep Tayyip Erdoğan Anadolu Lisesi öğrencileri ile bir araya geldi. Polisler, 185 öğrenciye polislik mesleği tanıtımı ve genel güvenlik konuları hakkında görsel sunularla destekli bilgilendirmeler yaparak öğrencilerin merak ettiği soruları cevapladı.


Etkinlik sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

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