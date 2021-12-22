Cizre polisi öğrencilere müzik kursu açtı

Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Büro Amirliği tarafından Menderes Ortaokulunda öğrencilere yönelik müzik kursu açıldı.

Cizre ilçesinde çocukların bilinçlenmesini sağlamak, suç ve suç ortamlarından uzak tutmak ve sosyal bir birey haline getirmek amacıyla Toplum Destekli Polisli Büro Amirliği tarafından hayata geçirilen ‘'Umuda Açan Nergis Çiçekleri'' Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) Projesi kapsamında Menderese Ortaokulunda öğrencilere yönelik müzik kursu açıldı. Açılış, İlçe Emniyet Müdürü Eren Öztürk ve Milli Eğitim Müdürü Şahan İke tarafından gerçekleştirildi.

Açılışın ardından Emniyet Müdürü Öztürk ve Milli Eğitim Müdürü İke, kursu gezip öğrencilerle sohbet edip, enstrümanlarla ilgili bilgi alışverişinde bulundu. Kursta 20 öğrenciye 6 ay boyunca eğitimi verilecek.