Cizre polisi park ve bahçelerde bulunan vatandaşlara Covid-19 aşısının önemini anlattı

Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli polisler park ve çay bahçelerini dolaşıp Covid-19 salgın hastalığını ve aşının önemini anlattı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında ülke genelinde başlatılan aşı seferberliğine güvenlik güçleri de vatandaşları bilgilendirerek destek veriyor. Cizre Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli polis memurları Covid-19 salgın hastalığı tedbirleri kapsamında 'Maske ve temizlik' sloganı ile yola çıkarak Dicle Nehri kenarında bulunan Bırca Belek, Sur Dibi, Mem-u Zin ve Atatürk Parkındaki vatandaşlara Covid-19 salgın hastalığının ve aşının önemini anlatıp park ve çay bahçelerindeki vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıttı.