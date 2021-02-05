Cizre polisi sahte para ve dolandırıcılığa karşı broşür dağıttı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, piyasaya sürülen sahte para, hırsızlık ve dolandırıcılığa karşı esnaf ve vatandaşlara broşür dağıttı.

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli polisler, Şah ve Dicle mahallesindeki esnafı tek tek gezerek, hırsızlardan korunma yöntemlerinin ele alındığı, dolandırıcılık olayların önlenmesine yönelik tedbir ve sahte para konularının işlendiği broşürler dağıttı. Dağıtılan broşürlerde, "Dolandırıcılık amaçlı kendisini telefonda polis, savcı, hakim veya başka bir kamu görevlisi olarak tanıtan ve para talebinde bulunan şahıslara kesinlikle itimat etmeyiniz. Biliniz ki polis, savcı veya başka herhangi bir kamu görevlisi sizden kesinlikle para talebinde bulunmaz. Dolandırıcılık amaçlı cep telefonlarına bilinmeyen numaralardan hediye kontör, beyaz eşya, cep telefonu ve para puan kazandınız şeklinde gelen mesajlardaki numaralar aramamaya ve iletişim kurmamaya dikkat ediniz. Dolandırıcılık amaçlı İkametlere gelerek ya da telefon ile kendisini vakıf ya da sosyal yardımlaşma derneğinde çalışan olarak gösterip para ya da kimlik bilgilerini isteyen şahıslara dikkat ediniz ve durumu vakit geçirmeksizin 155 polis imdat hattına bildiriniz. İş yerinize alarm sistemi taktırınız. İş yerinize kamera sistemi taktırınız. İş yerinizde bulunan çelik kasanın anahtarını mutlaka üzerinizde taşıyınız. İş yerinizi hırsızlığa karşı sigorta ettiriniz. İş yerleri kapılarına kilit takılması ve camlarının kepenk ve demir parmaklık ile muhafaza altına alınmasına dikkat ediniz. Mahalle sakinleri olarak şüpheli gördüğünüz şahısları vakit kaybetmeksizin 155 polis imdat hattına bildiriniz. İş yerlerinde masa ve tezgah üzerinde değerli eşyalarınızı bırakmayınız. İş yerlerine giriş ve çıkışların tek kapıdan yapılmasına dikkat ediniz" ifadelerine yer verildi.