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Cizre polisi Trafik Haftasını çocuklarla kutladı

Şırnak’ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ile Toplum Destekli Büro Amirliği görevlileri, Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle okula gidemeyen ve evlerinde kalan çocukları ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi.

Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ile Toplum Destekli Büro Amirliği görevlileri, Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle okula gidemeyen ve evlerinde kalan çocukları ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi.


Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro ve Toplum Destekli Büro Amirliği görevlileri, Trafik Haftası nedeni ile çocukları evlerinde ziyaret etti. Sosyal mesafe kurallarına ve maske kullanımına uygun olarak gerçekleştirilen ziyaretlerde çocuklara çeşitli hediyeler verilerek, Trafik Haftası hakkında bilgiler aktarıldı. Ekipler tarafından çocuklara, bu yıl haftanın sloganları olan 'Evdeyim ama trafik kuralları aklımda', 'Trafikte her yıl daha iyiye' konuları anlatıldı.

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