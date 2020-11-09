Cizre şehir stadı yenilendi

com 3. Lig temsilcisi Cizrespor'un futbol müsabakalarını oynadığı Hamit Özalp Şehir Stadyumu, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın girişimi ile yenilendi.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın girişimleri ile Hamit Özalp Şehir Stadyumunda gerçekleştirilen bakım ve yenileme çalışmaları tamamlandı. com 3. Lig temsilcisi Cizrespor'un futbol müsabakalarını oynadığı Hamit Özalp Şehir Stadyumunda sezon başında başlayan bakım ve onarım çalışmaları tamamlanarak futbol müsabakalarının oynanmasına hazır hale getirildi. Yenileme çalışmaları kapsamında stadın çevre düzenlemesi, soyunma odasının bakım ve onarımı ile sahanın zemini değiştirildi. Stadyumun altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra sentetik çimden halılar döşendi. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Sinanoğlu, stadın yenilemesinde emeği geçen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik'e teşekkür ederek yenilenen statta ilk futbol maçının 15 Kasımda seyircisiz oynanacağını ve Cizrespor'a destek verilmesi gerektiğini söyledi.