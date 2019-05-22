Cizre Serhatspor, 1960 Silopispor'u yenip BAL'a yükseldi

Şırnak Amatör Süper Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan Cizre Serhatspor, baraj maçında 1960 Silopi Sporu 2-1 yenerek Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükseldi.

Şırnak'ta spor camiasının merakla beklediği BAL'da kalma/BAL'a yükselme baraj maçını Cizre Serhatspor kazandı. 1960 Silopispor'u ikinci uzatma dakikalarında Murat Yılmaz'ın attığı golle 2-1 yenen Cizre Serhat Spor, BAL'da mücadele etme hakkını elde etti. Şırnak Şehir Stadyumu'nda oynanan BAL play-out müsabakasını izlemeye Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Hakem Kurulu üyeleri ve çok sayıda taraftar geldi. Güvenlik güçleri olası bir olay ve taşkınlığa karşı stat içinde ve stat dışında geniş güvenlik önlemleri aldı.

Dokuz aydan bu yana takıma emek verdiklerini ifade eden Cizre Serhatspor Teknik Direktörü Melik Unan, zaferde bir senenin emeğinin olduğunu söyledi. Süper Amatör Lig'i Şırnak Belediyespor gibi güçlü takımlara karşı zirvede bitirmenin çok güzel bir duygu olduğunu kaydeden Unan, “Bu başarının kazanılması için çok zorlu süreçlerden geçerek play-out maçını oynamaya hak kazandık. 9 ay boyunca teknik heyet, oyuncular, yöneticiler, malzemeci ama herkes bunun için çok emek sarf edip, çok mücadele ettik. Biz baraj maçı öncesinde bunu konuştuk kendi aramızda biz 89. dakikaya kadar 2-0 da yenilebiliriz ama hiç önemli değil. Bizler bu takıma inanıyoruz. Bu şehir bu takıma inanıyor, sizler de bizlere inanıyorsanız. 89. dakikadan sonra da biz maçı çevirebiliriz. İnandık ama samimiyetle inandık, canı gönülden inandık ve bu maç inananların zaferiydi. İsteyenlerin zaferiydi bu maç. Herkese ve tüm Cizre'ye armağan olsun” dedi.

“Büyük emek vererek başarımızı taçlandırdık”

Cizre Serhatspor ile 1960 Silopispor arasında oynanan futbol maçının 90. dakikasında takımının beraberlik golüne imza atıp, takımının BAL'a yükselmesinde büyük pay sahibi olan Yazar Taşkın, gol anını ve duygusunu tarif edemeyeceğini söyledi. Taşkın, “Bizler buna inanarak bu başarıyı elde ettik. Dokuz aydan bu yana büyük bir emek ve mücadele veriyoruz. Hocalarımız, bize güvenen ağabeylerimiz, taraftarlarımız ve tüm Cizre bu şampiyonluğu çok istiyordu. Bu anlamda bu şampiyonlukta hocalarımızın emeği çok. Bu maçlar için bizi özel programlarla çalıştırıp, bizim bir sorumluluğumuzu üstlendiler. Biz de buna inandık ama sonuna kadar inanarak mücadele ettik. Allah da bize bu kupayı ve şampiyonluğu nasip etti. Bunun için bize güvenip, destek verip arkamızda duran herkese ve tüm Cizre halkına teşekkür eder, aldığımız bu başarının da hayırlı olmasını dilerim” diye konuştu.

“Takımımızı kutluyoruz”

Cizre Serhatspor Kulüp Başkanı İzzettin Acet ise, dokuz ay önce inanarak çıktıkları bu yolda bugün zafere ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Acet, “Bu yola çıkarken önce BAL, sonra 3. Lig ve ardından 2. Lig'i hedefleyerek başladık mücadeleye. Dokuz ay boyunca gecemizi gündüzümüze katarak ve Cizre halkının da desteği ile bugün kazanılan bu zaferi ve şampiyonluğun sevincini takımımızla, teknik heyetimizle, taraftarlarımızla birlik ve beraberlik içerisinde kutluyoruz. Bu anlamda bu başarıyı kazanmamızda bizlerden desteklerini esirgemeyen Cizre halkına, taraftarlarımıza, yönetim kurulu üyelerimize, iş adamlarımıza takımım adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Hakemin bitiş düdüğü ile birlikte saha içi ve türbinler panayır alanına döndü. Cizre Serhatspor ve taraftarları BAL'a yükselmenin mutluluğunu doyasıya eğlenerek kutladı.