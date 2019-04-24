Cizre Serhatspor'dan 'tarafsız saha' talebi

Amatör Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Serhatspor Kulübü, aynı puan ve averaja sahip olan 73 Şırnak Belediyespor ile yapacakları Play-Off'a yükselme ve şampiyonluk maçının Şırnak merkez yerine tarafsız sahada oynatılması için basın açıklaması yaparak TFF'ye çağrıda bulundu.

Cizre Serhatspor ve 73 Şırnak Belediyespor maçının tarafsız sahada oynatılması için Sanat Sokağı'nda toplanan kalabalık, basın açıklaması için ilçe stadyumu önüne kadar yürüdü. Aralarında Serhatspor Kulüp Başkanı ve Yöneticileri, Cizrespor Yönetim Kurulu Üyeleri, iş insanları, muhtarlar, taraftar gurubu başkanları ve vatandaşların da bulunduğu grup adına açıklamayı Cizre Serhatspor Kulübü Basın Sözcüsü Eşref Ali Elçi yaptı. Aynı puan ve averaja sahip olan iki takımın statü gereği ek 3. maçını tarafsız sahada oynaması gerektiğini ifade eden Elçi, "Statü gereği tarafsız sahada oynamamız gereken maçın, Türkiye'de eşi benzeri görülmemiş bir kararla Şırnak merkezde oynatılmasına karar verilmiştir. Alınan kararın yanlış bir karar olduğunu belirterek TFF yetkililerini göreve çağırıyoruz. 73 Şırnak Belediyespor ve Cizre Serhatspor arasında oynanan her iki müsabaka da 2-1 olarak tamamlanmış, puan ve averaj eşitliği bozulmamıştır. Dolayısıyla ligdeki rakibimiz 73 Şırnak Belediyespor ile statü gereği tarafsız sahada ek 3. bir maç daha oynayacağız. Ancak dün Şırnak'tan gelen haberle adeta şaşkına döndük ve Türkiye'de eşi benzeri görülmemiş bir kararla karşı karşıya kaldık. Yönetim kurulumuza söylenen ve müsabakanın Şırnak il merkezinde, yani rakibimizin sahasında, bizim için deplasman olacak yerde oynatılacağı oldu. Her türlü itiraz ve dilekçelerimizi ilgili makamlara vermiş bulunmaktayız. Tarafsız sahada oynatılması gereken müsabaka, kim veya kimler tarafından rakibimizin sahasına verildi? Merak ediyor ve TFF'den açıklama bekliyoruz. 4 Mayıs 2013 tarihinde yine aynı durum yaşandı. Bu kez Silopi Serhatspor ve Yeni Şırnakspor takımları puan ve averaj eşitliğinden ek 3. bir maç daha oynamış ve bu maç tarafsız saha olarak Cizre'de oynatılmıştı. Bunu hatırlattığımızda 'O sezon Şırnak'ta saha yoktu' cevabı aldık. O sezon Şırnak'ta oynanan bir kısım müsabakaların görüntüleri elimizde mevcuttur. Dolayısıyla karşılaştığımız durum haksızlıktan öte bir şey değildir ve buradan tüm Türkiye spor adamlarına ve sporseverlere yanımızda olma çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Grup, açıklamanın ardından TFF aleyhine slogan atarak dağıldı.